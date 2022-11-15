Bursa'da tarihi caminin bakır levhalarını çalmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir caminin kubbesindeki bakır levhaları çalmaya çalıştıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçenin Pınarbaşı Mahallesi'nde bir kişinin 617 yıllık İzzeddin Bey (Pınarbaşı) Camisi'nin kubbesine çıktığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerden Alpay A'yı (26) sokağın başında, Sinan Ö'yü (25) ise caminin kubbesinde yakaladı.

Çevrede inceleme yapan ekipler, hırsızlık amacıyla kubbedeki bakır levhaların söküldüğünü belirledi.

Gözaltına alınan 2 zanlının Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, hırsızlıktan sabıkalarının olduğu anlaşıldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.