Bursa Valisi Canbolat'tan Düzce'deki depreme ilişkin açıklama:

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BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bursa'mızda da hissedilen 5,9 şiddetindeki depremde ilimizde an itibarıyla tespit edilen bir olumsuz durum yoktur." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ihtiyaç halinde vatandaşların 153 numaralı telefondan belediye ekiplerine ulaşabileceğini kaydetti.





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