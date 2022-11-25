Bursa'daki Ulutek Teknopark'a yeni binalar eklenecek

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da üniversite-sanayi iş birliğiyle 16 yıl önce açılışı gerçekleştirilen Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren, yazılımdan savunmaya, otomotivden gıdaya birçok sektördeki 186 firma, katma değerli üretim gerçekleştiriyor.

Özellikle sektörleriyle ilgili AR-GE faaliyetlerine önem veren firmalar, yıllık 1 milyar lirayı aşkın ciro ve 30 milyon dolardan fazla ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Toplam 18 bin metrekare kapalı alana sahip Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde ofis açmak isteyenler sıraya girerken, teknokent yönetimi mevcut alanın büyütülmesi için çalışma başlattı.

Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, AA muhabirine, teknokentlerin özellikle AR-GE teşvikleri dolayısıyla yeni projeleri olan girişimcilerin, firmaların tercih ettiği bölgeler haline geldiğini anlattı.

Karagöz, Ulutek'in Türkiye'nin 17. teknokenti olarak 16 yıl önce faaliyetine başladığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Şu anda yarıdan fazlası yazılım-bilişim sektörü olmak üzere 186 firma var. Savunma, makine, otomotiv, elektrik-lektronik, gıda, çevre, kimya gibi her sektörle ilgili AR-GE yapan firmalarımız mevcut. Şu anda bütün yerlerimiz dolu vaziyette. Başvuran firmalarımızı sıraya almak durumundayız. Yeni binalar yapmak için de proje çalışmalarımız devam ediyor. Son yıllarda üniversitelerde girişimcilik üzerine çok yoğun bilgilendirme faaliyetleri var. Dersler de konuyor üniversitelerde. Bizim üniversitede bundan 15 yıl kadar önce bu tür dersler verilmeye başladı. Mezunlar da artık 'işe gireyim'den ziyade 'kendi işimi kurayım' bilinci oluştu. Bundan dolayı yeni fikirler, yeni iş alanları ortaya çıkmış oldu."

- "200'ün üzerinde tescil edilmiş patentimiz var"

Bu tür teknokentlerde devlet teşviklerinin de önemli olduğunu vurgulayan Karagöz, "Bu AR-GE teşviklerinden istifade edebilmek için teknokentlere bir yönelim var. Teknokentler kar amacı güden kurumlar değil. Dolayısıyla mümkün mertebe firmalara altyapı desteği sağlıyor. Burası 7/24 çalışan dinamik bölge. Her türlü altyapı imkanları girişimcilerin hizmetine sunulmuş vaziyette. İnternet, elektrik, ısınma, klimaya kadar. Cüzi kiralar alınıyor." diye konuştu.

Karagöz, teknokentlerde AR-GE, tasarım ve yazılım konularına önem verildiğini vurgulayarak, kendilerinden ofis kiralamak isteyen girişimcinin bu tür projelerini dikkatle incelediklerini anlattı.

Sunulan projelerin konusunda uzman kişilere gönderildiğini belirten Karagöz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzman kişiler 'Evet bu bir yenilik içeriyor. Bir AR-GE var.' diyorsa bu durumda yönetim kurulu kararıyla ofis verme aşamasına gidiyoruz. Buradaki firmalar şu anda yıllık 30 milyon dolarlık ihracat ve 1 milyar liralık bir ciroya sahip. Bu rakamlar gittikçe artıyor. Patent sayısı açısından da teknokentler arasında 5. sıradayız. Şu an 200'ün üzerinde tescil edilmiş patentimiz var."

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