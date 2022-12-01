Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda, Bursa istikametine giden Şaban Orhan (20) idaresindeki 16 ARJ 871 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Recep Tomruk idaresindeki 16 RCA 68 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Orhan ile otomobilde bulunan Onur Kavlak (24) ve Yavuz İnan (24) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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