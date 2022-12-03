Uludağ İhracatçı Birlikleri kasım ayında dış satımı 3 milyar doları aştı

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BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) geçen ay 3 milyar dolardan fazla dış satıma imza attı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, kasım ayı ihracatı 3 milyar 33 milyon 421 bin dolar olan birliklerin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 32 milyar 114 milyon 226 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kuruluş bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin dış satımı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 2 milyar 478 milyon dolara ulaştı.

Kasım ayında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 102 milyon 880 bin dolar, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 76 milyon 310 bin dolar ihracat yaptı.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 65 artışla 34 milyon 759 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği de yüzde 33 yükselişle 10 milyon 784 bin dolar ihracat kaydetti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "Diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin kasım ayı ihracatı 330 milyon 563 bin dolar olarak açıklandı.

Açıklamada verileri değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, 2022 yılını geride bırakmaya hazırlanırken küresel bazda yaşanan sorunlar nedeniyle rekabette zorlanan ihracatçı firmaların her şeye rağmen üretmeye ve ihracata devam ettiklerini belirterek, "Göstergeler, 2023 yılının zor geçeceğinin işaretlerini verse de birlik üyeleri olarak hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Kasım ayında gösterdikleri performans için tüm üretici ve ihracatçı firmalarımıza teşekkür ederim. Bu yılı hedeflerimiz çerçevesinde tamamlayacağımıza dair inancım tam." ifadesini kullandı.

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