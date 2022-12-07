Bursa'da yeni nesil araç teknolojileriyle ilgili eğitim verilecek merkez kurulacak

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen Yeni Nesil Araç Teknolojileri (Elektrikli, Hibrit, Otonom) Alanında Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi Projesi tanıtıldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Merkezi'nde 12 milyon lira yatırımla hayata geçirilecek merkez, otomotiv endüstrisinin lokomotifi olan kentte yeni nesil araç teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hibe desteğiyle hayata geçirilen projenin lansman toplantısı BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, otomotiv sektörünün teknolojik dönüşümünü sağlayacak en önemli unsurlardan birinin insan kaynağı olduğunu vurguladı.

Sektörde ihtiyaç duyulacak iş gücünü yetiştirebilmek için yeni teknolojilerle uyumlu, yüksek nitelikli bir eğitim kurgusu oluşturmaları gerektiğini belirten Koçaslan, şöyle devam etti:

"BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BUTGEM, sektörümüzün nitelikli istihdam ihtiyacına cevap veren en önemli projeler arasında yer alıyor. BUTGEM’de 'Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Merkez, Türkiye’de bu alanda ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Projemiz ile otomotiv endüstrisinin lokomotifi olan Bursa’da yeni nesil araç teknolojileri alanında mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesi, otomotiv ana ve yan sanayiye nitelikli personel yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca eğiticilerin eğitimi programları ile de sektördeki dönüşüme destek olmayı amaçlıyoruz. BTSO olarak tüm yatırımlarımız ve kaynaklarımızla otomotiv endüstrimize en yüksek düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da elektrikli ve hibrit araçların Türkiye otomotiv sanayisinin öncelikli ilgi alanlarından birini oluşturduğuna değindi.

Yeni nesil araç teknolojilerine yönelik başlatılan projenin çok önemli olduğunu kaydeden Kılavuz, şu bilgileri verdi:

"Togg’un Gemlik’te üretileceği ilan edilir edilmez Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulunda Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı açma kararı aldık. Çok hızlı bir şekilde YÖK’ten onay aldık, akademik kadromuzu oluşturduk ve geçen haziran ayında ilk mezunlarımızı verdik. Bu bölümü tercih eden öğrencilerimizin birçoğu 4 yıllık mühendislik fakültelerini tercih edebilecek puana sahip, nitelikli öğrenciler. Üniversitemizde ayrıca 3 yıl önce Otomotiv Çalışma Grubu oluşturduk. Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Ana Bilim Dalı kurduk. Bu alanda yüksek lisans programı açtık. Programda 15 kontenjana 4 kat fazla başvuru oldu. Şimdi doktora programını da açmak istiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak böylece Türkiye’nin ihtiyacı olan nitelikli personeli meslek yüksekokulundan doktora düzeyine kadar yetiştirmiş olacağız."

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun, genç bir üniversite olarak en temel ilkelerinin üniversite sanayi iş birliğine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Bu çerçevede yapılacak her türlü çalışmaya en üst düzeyde destek olacaklarını aktaran Tosun, "Üniversitemiz geçen yıl kuruldu. Bünyemizdeki 3 fakülteden biri Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi. Fakültemizde endüstri mühendisliği alanına gelecek yıl elektrik elektronik, bilgisayar mühendisliği ve yazılım alanlarını da eklemeyi istiyoruz. Böylece Bursa’da sektöre daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Projemiz 2023 yılında tamamlanacak"

BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Karahan, elektrikli ve hibrit araçların fosil yakıtlı araçlardan oldukça farklı bir alan olduğuna işaret ederek, sektördeki dönüşümün yeni iş alanlarının doğmasını sağladığını bildirdi.

Otomotiv endüstrisinin söz konusu alanlardaki nitelikli istihdam ihtiyacını BUTGEM bünyesinde kurulacak merkezle karşılamayı hedeflediklerini duyuran Karahan, şunları kaydetti:

"Projede Avrupa Birliği fonlarından faydalandık. Bursa Uludağ Üniversitemiz ve OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin katkılarıyla proje ekibimizi oluşturduk. 12 milyon liralık bütçemizin yarıdan fazlasını altyapıya harcıyoruz. BUTGEM’de elektrikli, hibrit, otomotiv elektroniği ve otonom araçlar başlığı altında 4 yeni atölye kuruyoruz. Merkezimiz tamamlandığında ilk olarak hizmet içi eğitimlerle başlayacağız. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokolümüzü yaptık. Türkiye’nin farklı illerinden 400 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenimiz merkezde eğitim alacak.

Projemiz 2023 yılında tamamlanacak. Projemiz otomotiv ana ve yan sanayide, yeni nesil araçların servis ağlarında, şarj istasyonlarında çalışacak mavi yakalı personelin eğitim ve belgelendirme süreçlerini de kapsıyor. Mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda BTSO MESYEB’in çalışması var. Proje öncesinde kapsamlı bir ihtiyaç analizi gerçekleştirdik. Yeni bir alan olduğu için eğitim içeriği ve metodolojinin belirlenmesi, BUTGEM’de gerekli altyapının sağlanması konusunda saha araştırmaları yapıldı. Bunun sonucunda öncü bir eğitim ve altyapı içeriği oluşturuldu. Destekleri için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi’nin koordinasyonunda, proje paydaşları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla çalıştay yapıldı.

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