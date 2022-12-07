Bursa'da yeni nesil araç teknolojileriyle ilgili eğitim verilecek merkez kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da yeni nesil araç teknolojileriyle ilgili eğitim verilecek merkez kurulacak

AA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen Yeni Nesil Araç Teknolojileri (Elektrikli, Hibrit, Otonom) Alanında Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi Projesi tanıtıldı.

Bursa'da yeni nesil araç teknolojileriyle ilgili eğitim verilecek merkez kurulacak

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen Yeni Nesil Araç Teknolojileri (Elektrikli, Hibrit, Otonom) Alanında Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi Projesi tanıtıldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Merkezi'nde 12 milyon lira yatırımla hayata geçirilecek merkez, otomotiv endüstrisinin lokomotifi olan kentte yeni nesil araç teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hibe desteğiyle hayata geçirilen projenin lansman toplantısı BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, otomotiv sektörünün teknolojik dönüşümünü sağlayacak en önemli unsurlardan birinin insan kaynağı olduğunu vurguladı.

Sektörde ihtiyaç duyulacak iş gücünü yetiştirebilmek için yeni teknolojilerle uyumlu, yüksek nitelikli bir eğitim kurgusu oluşturmaları gerektiğini belirten Koçaslan, şöyle devam etti:

"BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BUTGEM, sektörümüzün nitelikli istihdam ihtiyacına cevap veren en önemli projeler arasında yer alıyor. BUTGEM’de 'Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Merkez, Türkiye’de bu alanda ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Projemiz ile otomotiv endüstrisinin lokomotifi olan Bursa’da yeni nesil araç teknolojileri alanında mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesi, otomotiv ana ve yan sanayiye nitelikli personel yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca eğiticilerin eğitimi programları ile de sektördeki dönüşüme destek olmayı amaçlıyoruz. BTSO olarak tüm yatırımlarımız ve kaynaklarımızla otomotiv endüstrimize en yüksek düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da elektrikli ve hibrit araçların Türkiye otomotiv sanayisinin öncelikli ilgi alanlarından birini oluşturduğuna değindi.

Yeni nesil araç teknolojilerine yönelik başlatılan projenin çok önemli olduğunu kaydeden Kılavuz, şu bilgileri verdi:

"Togg’un Gemlik’te üretileceği ilan edilir edilmez Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulunda Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı açma kararı aldık. Çok hızlı bir şekilde YÖK’ten onay aldık, akademik kadromuzu oluşturduk ve geçen haziran ayında ilk mezunlarımızı verdik. Bu bölümü tercih eden öğrencilerimizin birçoğu 4 yıllık mühendislik fakültelerini tercih edebilecek puana sahip, nitelikli öğrenciler. Üniversitemizde ayrıca 3 yıl önce Otomotiv Çalışma Grubu oluşturduk. Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Ana Bilim Dalı kurduk. Bu alanda yüksek lisans programı açtık. Programda 15 kontenjana 4 kat fazla başvuru oldu. Şimdi doktora programını da açmak istiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak böylece Türkiye’nin ihtiyacı olan nitelikli personeli meslek yüksekokulundan doktora düzeyine kadar yetiştirmiş olacağız."

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun, genç bir üniversite olarak en temel ilkelerinin üniversite sanayi iş birliğine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Bu çerçevede yapılacak her türlü çalışmaya en üst düzeyde destek olacaklarını aktaran Tosun, "Üniversitemiz geçen yıl kuruldu. Bünyemizdeki 3 fakülteden biri Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi. Fakültemizde endüstri mühendisliği alanına gelecek yıl elektrik elektronik, bilgisayar mühendisliği ve yazılım alanlarını da eklemeyi istiyoruz. Böylece Bursa’da sektöre daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Projemiz 2023 yılında tamamlanacak"

BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Karahan, elektrikli ve hibrit araçların fosil yakıtlı araçlardan oldukça farklı bir alan olduğuna işaret ederek, sektördeki dönüşümün yeni iş alanlarının doğmasını sağladığını bildirdi.

Otomotiv endüstrisinin söz konusu alanlardaki nitelikli istihdam ihtiyacını BUTGEM bünyesinde kurulacak merkezle karşılamayı hedeflediklerini duyuran Karahan, şunları kaydetti:

"Projede Avrupa Birliği fonlarından faydalandık. Bursa Uludağ Üniversitemiz ve OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin katkılarıyla proje ekibimizi oluşturduk. 12 milyon liralık bütçemizin yarıdan fazlasını altyapıya harcıyoruz. BUTGEM’de elektrikli, hibrit, otomotiv elektroniği ve otonom araçlar başlığı altında 4 yeni atölye kuruyoruz. Merkezimiz tamamlandığında ilk olarak hizmet içi eğitimlerle başlayacağız. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokolümüzü yaptık. Türkiye’nin farklı illerinden 400 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenimiz merkezde eğitim alacak.

Projemiz 2023 yılında tamamlanacak. Projemiz otomotiv ana ve yan sanayide, yeni nesil araçların servis ağlarında, şarj istasyonlarında çalışacak mavi yakalı personelin eğitim ve belgelendirme süreçlerini de kapsıyor. Mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda BTSO MESYEB’in çalışması var. Proje öncesinde kapsamlı bir ihtiyaç analizi gerçekleştirdik. Yeni bir alan olduğu için eğitim içeriği ve metodolojinin belirlenmesi, BUTGEM’de gerekli altyapının sağlanması konusunda saha araştırmaları yapıldı. Bunun sonucunda öncü bir eğitim ve altyapı içeriği oluşturuldu. Destekleri için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi’nin koordinasyonunda, proje paydaşları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla çalıştay yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'daki zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'daki zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi ...
Bursa'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına ...
Bursa'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Bursa'da Musiki Projesi öğrencilerinden hastanede yatan çocuklara müzik dinletisi
YEREL HABERLER Bursa'da Musiki Projesi öğrencilerinden hastanede ...
(Görüntülü) KAMYONUN ÇARPMASIYLA SAVRULAN OTOMOBİL, KEPÇE OPERATÖRÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAMYONUN ÇARPMASIYLA SAVRULAN OTOMOBİL, ...
BUÜ'de trafik ve yol koşullarının otomobil sürücülerinde bilişsel etkileri araştırılıyor
YEREL HABERLER BUÜ'de trafik ve yol koşullarının otomobil ...
Kamyonun çarpmasıyla savrulan otomobil, kepçe operatörüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonun çarpmasıyla savrulan otomobil, kepçe ...
Bursa'da kazaya karışan otomobilin çarptığı kepçe operatörü öldü
YEREL HABERLER Bursa'da kazaya karışan otomobilin çarptığı kepçe ...
Uludağ'daki bungalovlarda rezervasyon hareketliliği başladı
YEREL HABERLER Uludağ'daki bungalovlarda rezervasyon hareketliliği ...
Bursa'da mahalle arasındaki kafe ziyaretçilerini 1980'lere götürüyor
YEREL HABERLER Bursa'da mahalle arasındaki kafe ziyaretçilerini ...
Bursa'da 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi
YEREL HABERLER Bursa'da 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Çocukların kavgasında tüfekle 8 kişiyi yaralayan sanığa 8 kez müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Çocukların kavgasında tüfekle 8 kişiyi yaralayan ...
(Görüntülü)BURSA&#039;DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 ...
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Bursa'da battaniye elyafına emdirilmiş 4 kilo 740 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da battaniye elyafına emdirilmiş 4 kilo 740 ...
Bursa'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü ormanlık alanda yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü ...
Bursa'da "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında Bir Senfoni" konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında Bir ...
Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 ...
Orhangazi'de yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Orhangazi'de yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA ZEMİNİNDE KAYMA OLAN 4 KATLI BİNAYA TAHLİYE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA ZEMİNİNDE KAYMA OLAN 4 ...
Bursa'da inşaat kazı alanının yanındaki 4 katlı bina tahliye edildi
YEREL HABERLER Bursa'da inşaat kazı alanının yanındaki 4 katlı bina ...
Bursa'da zemininde kayma olan 4 katlı binaya tahliye
YEREL HABERLER Bursa'da zemininde kayma olan 4 katlı binaya tahliye
(Görüntülü) DRİFT ATIP 10 KİLOMETRELİK TAKİPLE YAKALANAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE 9 BİN 975 TL CEZA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DRİFT ATIP 10 KİLOMETRELİK TAKİPLE ...
Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivaline 16 ülkeden 200 fotoğrafçı katıldı
YEREL HABERLER Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivaline 16 ülkeden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.