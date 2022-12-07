Bursa'da bir genci satırla yaralayan sanıkla ilgili mütalaa açıklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da bir genci satırla yaralayan sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "tehdit, hakaret ve silahla kasten yaralama" suçlarından dava açılan tutuksuz sanık Gökhan B, olayda yaralanan Abdullah Y. ve taraf avukatları katıldı.

Gökhan B. savunmasında, olaydan bir süre önce yeğeninin silahla yanlışlıkla Eren K. isimli arkadaşını vurduğunu, sonrasında hastaneye gittiklerini ancak ailesi tepki gösterdiği için yaralıyı ziyaret edemediklerini söyledi.

Sonraki bir akşam evlerinin önünde havaya ateş edildiğini ve bunu yapanlar arasında Eren K'nin arkadaşı Abdullah Y'nin de olduğunu öğrendiklerini iddia eden Gökhan B, "Biri vasıtasıyla telefon edip bu konuyu konuşmak istediğimizi ilettik. O da önce geleceğini söyledi ancak daha sonra 'Görüşmeyeceğim' dedi. İşten çıkıp eve yürüdüğüm bir akşam çiğ köftecide Abdullah Y'yi görünce konuşmak istedim. Kabul etmeyip bana küfredince, gece vardiyasında çalıştığım için üzerimde bulunan bıçağı savurdum. Abdullah'a yönelik bir kastım bulunmamaktadır." şeklinde savunma yaptı.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mütalaasını veren savcı, sanığın tehdit ve hakaret suçlarından beraatini, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Abdullah Y'nin avukatı ise sanığın olaydan önce birçok kez telefon ederek müvekkilini tehdit ettiğini, olay günü görür görmez darbetmeye başladığını öne sürdü.

Müvekkilinin bir dişçiye sığındığını ve kapıların kilitlenmesiyle kurtulduğunu anlatan avukat, sanığın suçtan kurtulma çabasında olduğunu ileri sürerek, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

- Olay

Geçen yıl 5 Ağustos'ta, Abdullah Y'yi darbedip daha sonra satırla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan B, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin bazı basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından yeniden gözaltına alınan Gökhan B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış ve tekrar salıverilmişti.

Sanığın yargılanmasına Bursa 29. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmış, mahkeme hakimi, sanığın Abdullah Y'ye yönelik eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında kalma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, dosyanın nöbetçi Bursa Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Uyuşmazlık üzerine dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderilmiş, daire davanın ağır cezada görülmesine hükmetmişti.

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