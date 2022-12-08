Orhangazi'de zeytinlikte silahla vurulan genç yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinlikte bir aracın içinde silahla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



İddiaya göre, Orhangazi-Bursa kara yolundaki zeytinliğe 16 AKU 543 plakalı hafif ticari araçla gelen Emir D'nin (24) yanındaki 3 kişi daha sonra buradan ayrıldı.

Söz konusu bölgeye yeniden gelen bu kişilerden biri, aralarında çıkan tartışma sırasında Emir D'ye tüfekle ateş etti.



Bacağından yaralanan Emir D, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, silahla yaralama şüphelisi ve diğer 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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