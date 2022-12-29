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Bursa'da babalık davasını kazanan yüksek mühendisin açtığı miras davası sürüyor

AA

Bursa'da babalık davasını kazanan yüksek mühendisin açtığı miras davası sürüyor

BURSA (AA) - Bursa'da, annesinin kendisine babasının başka birisi olduğunu söylemesinin ardından açtığı babalık davasını kazanan yüksek mühendisin, vefat eden iş insanı babasından kalan mirasın tespiti için açtığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, yüksek mühendis Hakan Yılmaz (58) ile tarafların avukatları katıldı.

Yılmaz, duruşmada verdiği ifadede, önceki celselerde 15 yıl önce vefat eden tekstilci iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'dan kalan İstanbul ve Bursa'daki 30 taşınmaz için tedbir kararı veren mahkemeden, babasının kurduğu ihracat da yapan iki tekstil fabrikasındaki payının tespiti için temsilci atanmasını talep etti.

Hakan Yılmaz'ın avukatı Hasan Aydoğdu ise söz konusu şirketlerin daha önce Ticaret Mahkemesinde verilen kararda belirtildiği üzere usulsüz şekilde sermaye artırımı yaptığını ancak oluşan yeni hisselerin paydaşlara dağıtılması yerine 2010 yılında yönetim kurulu başkanı olan merhum iş insanının kızının adına toplanarak diğer mirasçıların şirketteki payının azaltıldığını öne sürdü.

Aydoğdu, Hakan Yılmaz'ın şirketin başına geçme gibi bir talebinin olmadığını, sadece şirketteki miras payının tam olarak tespitini istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Eğer sermaye artırımının usulsüz yapıldığına dair 2010'da verilen karar infaz edilirse şirketlerdeki payımız yaklaşık yüzde 7'ye çıkacak. Şirketlerin ticari sicilleri 2 yıldır gizli tutuluyor. Bu halde karşı tarafın iddia ettiği gibi payımız yüzde 2 olsa ve şirketlerin cirolarının 2 yıl önceki rakamlarını kıstas alsak bile Hakan Yılmaz'ın miras payı yıllık 7 milyon lirayı buluyor. Bu miktarı kim kime veriyor? Tek istediğimiz başka bir usulsüzlüğe mahal vermeden temsilcilerin atanarak miras hakkımızın korunması."

Davalı ailenin avukatı da şirketlere temsilci atanmasının piyasada olumsuz algı yaratabileceği görüşünü savundu.

Mahkemenin hakimi, mirasın tespiti için temsilcilerin atanmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı gelecek yılın mart ayına erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Hakan Yılmaz, 2020'de başlattığı hukuk mücadelesinde, DNA testi sonuçlarının ardından verilen kararla Ahmet Necati Yılmaz'ın babası olduğunun kanıtlandığını hatırlattı.

Bunun yanı sıra üzerine kayıtlı olduğu Orhan Yılmaz'ın babası olmadığının başka bir mahkeme kararıyla tespit edildiğini dile getiren Yılmaz, babasının kurduğu iki şirkete kayıtlı mallarının belirlenmesi için 4 avukatın yanına bir mali müşavir atanmasını beklediğini anlattı.

Yılmaz, "Bir an önce kendim ve ailem için mirasa ulaşmak istiyorum. İş insanının babam olduğu kesinleştikten sonra bir seneye yakındır hukuk savaşı veriyorum. Bu sürecin bir an önce neticelenmesini, adaletli bir karar çıkmasını temenni ediyorum." dedi.

- Dava süreci

Hakan Yılmaz, riskli bir ameliyata giren annesinin iddiası üzerine soy ismi benzerliği de bulunan ve 2007'de yaşamını yitiren Ahmet Necati Yılmaz'a yönelik 2009'da babalık davası açmıştı. Bu davadan tehdit edildiğini ileri sürerek bir miktar para karşılığında vazgeçen Yılmaz, 2020'de yeniden dava açmış, mahkeme hakimi, iddialar üzerine mezarın açılmasına karar vermişti.

İş insanının mezarı 17 Aralık 2021'de açılmış, diş ve kemik örnekleri alınmıştı. Örneklerin incelenmesinin ardından Hakan Yılmaz ile tekstilci iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın DNA'ları eşleşmişti. Eşleşmenin ardından tereke mahkemesinde miras tespiti davası da açılmış ve Ahmet Necati Yılmaz üzerinde bulunan bazı taşınmazlara ve şirket hisselerine tedbir kararı konulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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