Bursa'ya geçen yıl gelen turist sayısı arttı

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BURSA (AA) - 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'ya geçen yıl gelen turist sayısında artış olduğu bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekim ayı verilerine göre yapılan değerlendirmede, Bursa'ya gelen yabancı turist sayısı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 143, yabancıların konaklama süresi ise yüzde 136 arttığı belirtildi.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da geçen yıl düzenlenen etkinliklerin turist sayısının artışında önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin turizm gelirlerinin artmasının en önemli yolunun tanıtım olduğunu vurguladı.

Paydaş kurumların etkileşimleri hariç olmak üzere sadece 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa hesaplarından sosyal medya üzerinden milyonlarca etkileşim sağlandığını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursamıza gelen yerli ve yabancı tüm misafirlerimizde güzel hatıralar bıraktığımıza inanıyoruz. Biz Bursa olarak unvanı, can Azerbaycan'ın Şuşa kentine teslim ettik ancak bizim görevimiz burada bitmiyor. TÜRKSOY, 39. Daimi Konseyde bir Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği kurulmasına, koordinasyonu da Bursa'nın yapmasına karar verdi. Bu vesileyle Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen ve seçilecek olan başkentlerin Bursa merkezli koordinasyonu sağlanacak. Biz üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Bir kutup yıldızı gibi, gönül coğrafyamızın uzandığı her yerde parıldamaya devam edecek, öncü ve örnek şehir özelliğimizden taviz vermeyeceğiz."

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