Evde sağlık hizmetleri, Bursa'da yaklaşık 53 bin hastaya ulaştı

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BURSA (AA) - Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, evde sağlık hizmetleri kapsamında son 13 yılda yaklaşık 53 bin hastaya ulaşıldığını bildirdi.

Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 2010 yılından bu yana 52 bin 887 hastaya evde sağlık hizmeti verildiğini ifade etti.

Halen 11 bin 160 hastaya aktif olarak nitelikli hizmet verildiğini aktaran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Personelimiz tarafından 2022 yılı kasım ayı sonu itibarıyla 21 bin 145 takipli hastaya 51 bin 253 ziyaret gerçekleştirilmiştir. İlimizde evde sağlık hizmetleri 18 hastane, 2 ağız diş sağlığı merkezi, 2 ağız diş sağlığı hastanesi, 3 entegre hastane de toplam 137 personel 25 ekip ve 21 araç yürütülmektedir. İl genelinde Sağlık Bakanlığımız tarafından uygulanan hasta memnuniyet anket oranımız da bu yıl yüzde 92'den 98'e çıktı."

Evde sağlık hizmetlerinden yatağa tam bağımlı ve ev bağımlılığı olan hastaların yararlanabildiğini anımsatan Yavuzyılmaz, "Başvuru; hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından 444 38 33 numaralı telefon hattı aranarak, aile hekimliği birimleri aracılığıyla ya da başvuru formu doldurularak yapılabilir. Koordinasyon merkezi ve bağlı birimler, mesai saatleri içinde randevu sistemine göre çalışmaktadır. Merkezimiz, evde sağlık hizmetinin hangi seviyede verileceğini belirleyerek, buna göre yönlendirmesini yapmaktadır. Hizmetlerin kaliteli yürütülmesinde Büyükşehir Belediyemiz de ciddi katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, acil durumların evde sağlık hizmetleri kapsamında olmadığına değinerek, şu bilgileri verdi:



"Evde sağlık hizmetleri, hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini kapsar. Ayrıca, hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini, gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna veya sağlık kuruluşundan evine naklini ve ihtiyacı olan hastalara ise ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmesini kapsar."





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