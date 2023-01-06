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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da gençlerle bir araya geldi:

AA

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da gençlerle bir araya geldi:

BURSA (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz farklı muhalefet yapacağız. Gerçek yerli ve milli biziz." dedi.

İnce, Bursa'da üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde parti otobüsünden gençlere hitap etti.

Gençlerle bir kooperatife ait salonda bir araya gelmeyi planladıklarını belirten İnce, "Dün gece yememişler içmemişler noteri almışlar, işletmeciye gelmişler, 'Siyasi faaliyet yapamazsın.' demişler. Niye biliyor musunuz? Bundan 2-3 ay önce burada bir gençlik toplantısı yaptılar. Salonda hiç genç yoktu. Bana gençlerin geleceğini bildikleri için böyle yapmışlar. Bu yüzden sizlerle dışarıda buluştuk." diye konuştu.

İnce, gençlerin sandığa giderek ülkenin geleceği için tercihlerini yapmalarının önemini vurguladı.

İnce, partisinin görüşlerine değinerek, "Biz farklı muhalefet yapacağız. Gerçek yerli ve milli biziz. Mesela Mavi Vatan’ı destekliyoruz. Türkiye’nin Libya tezkeresine 'evet' diyoruz. Orada olmalıyız. Çünkü orada gaz var. Oradan payımızı almalıyız. Bir olay yapıldığı zaman kim yapmış diye bakmayız. Yapılan doğru mu yanlış mı ona bakarız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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