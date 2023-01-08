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Bursa'da çöp evde çocuk bulunan çocuğun teyzesinin 30,5 yıl hapsi istendi

AA

Bursa'da çöp evde çocuk bulunan çocuğun teyzesinin 30,5 yıl hapsi istendi

BURSA (AA) - Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi hakkında, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmalli davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde dairenin kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatılan ve evin geçen yılın temmuz ayındaki tahliyesi sırasında kapısı kilitli odada 9 yaşındaki yeğeni bakımsız halde Kamuran Pınar A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Teyze hakkında "İhmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüsten" 15 yıla, "çocuğa karşı eziyetten" 8 yıla ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 7 yıl 6 aya kadar toplamda 30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Kamuran Pınar A, müşteki Yasemin'in ablası olduğunu, yeğeninin 8-9 aylık olduğu zamandan beri yanlarında kaldığını, iddia edildiği gibi zorla onu almadıklarını ileri sürdü.

Mağdur çocuk C.M.A. Antalya'da alınan ifadesinde, teyzesini annesi olarak bildiğini anlattı.

Evde teyzesiyle mutlu olduğunu aktaran çocuk, son zamanlarda paralarının kalmadığını, teyzesi ve kuzeninin kendisinden gizli bir şeyler yediğini, suların kesik olmasından dolayı hiç banyo yapmadıklarını ifade etti.

C.M.A, teyzesi ve kuzeninin çöp atmama takıntısı olduğunu, o nedenle dairenin çöp ev olduğunu, evde yatarak vakit geçirdiğini anlatarak teyzesinin ara sıra kendisine vurduğunu belirtti.

Bazen ceza olarak kendisini tek ayak üzerinde beklettiklerini dile getiren C.M.A, tırnaklarının neden kesilmediğini hatırlamadığını, saçlarını ise kendisine yakıştığı için uzattıklarını kaydetti.

Çocuğun annesi Yasemin A'nın eski eşi U.Ç. de kadının evli oldukları dönemde bir erkek çocuğuna hamile olduğunu ancak bebeği düşürdüğünü kendisine söylediğini, C.M.A'nın oğlu olduğunu düşündüğünü anlattı.

İddianamede Kamuran Pınar A'nın kızı E.Z.A'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturmasının ayrı yürütüleceği aktarıldı.

- "Bulunmasaydı ölebilirdi"

İddianamede sanık hakkında düzenlenen sağlık raporuna da değinilerek, Kamuran Pınar A'nın suçları esnasında ceza sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı ve zayıflığının saptanmadığı ifade edildi.

Savcılığın talebi üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca tanzim edilen rapora da yer verilen iddianamede, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar olabileceği, bunun C.M.A. bulunmasaydı ölümüne sebebiyet vereceği kaydedildi.

İddianamede, dosya kapsamındaki fotoğraflara göre de çocuğun 1 yıl odada kilit altında tutulduğu, mağdurun tuvalet ihtiyacını bulunduğu odada karşıladığı ve C.M.A'nın annesinin şikayetlerine rağmen çocuğun teslim edilmediği yer aldı.

Kamuran Pınar A'nın, 30,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanacak.

- Olay

Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya (45) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, geçen yılın temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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