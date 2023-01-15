BBP Genel Başkanı Destici partisinin il kongresinde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BBP Genel Başkanı Destici partisinin il kongresinde konuştu:

AA

BBP Genel Başkanı Destici partisinin il kongresinde konuştu:

BURSA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İmal edilen fırtına obüsleri başta olmak üzere savunma sanayimizde, kendi yerli fabrikalarımızda, yerli mühendislerimiz ve işçilerimiz tarafından imal edilen bu ürünlerle hepimiz gurur duyuyoruz. Elbette alkışlayacaklar, niye alkışlamasınlar? Esas alkışlamayanı ya da 'niye alkışladılar?' diyenleri sorgulamak gerekiyor." dedi.

Destici, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Bursa Olağan İl Kongresinde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20-30'lardan yüzde 80'lerin üzerine çıktığını hatırlattı.

Mühendislerin, işçilerin, iş insanlarının gayretiyle yüzde 100 yerliliğe ulaşılacağını ifade eden Destici, bu durumdan yabancı ülkelerin rahatsız olduğunu anlattı.

Destici, "Lakin bakıyoruz içeride de Kılıçdaroğlu rahatsız, Ali Babacan rahatsız. Şimdi bizim anlamakta zorlandığımız nokta burası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı, eğer bu devletin varlığının, ülkesinin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanındaysa hangi parti, ne olursa olsun bu gelişmelerden neden rahatsız olur?" dedi.

Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştuğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada da başta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesi olmak üzere oradaki tüm katılımcılar elbette ki bu başarıyı alkışladılar. Biz de alkışlıyoruz. Peki Sayın Kılıçdaroğlu bundan niye rahatsız oluyorsun? Efendim neymiş, askerler niye alkışlamışlar. Alkışlar. Elbette alkışlayacaklar. Bu eser, bu imal edilen fırtına obüsleri başta olmak üzere savunma sanayimizde, kendi yerli fabrikalarımızda, yerli mühendislerimiz ve işçilerimiz tarafından imal edilen bu ürünlerle hepimiz gurur duyuyoruz. Elbette alkışlayacaklar, niye alkışlamasınlar? Esas alkışlamayanı ya da 'niye alkışladılar?' diyenleri sorgulamak gerekiyor. Tabii Babacan eksik kalır mı? Kalmıyor. O da Baykar'a yükleniyor."

- "İHA'ların ve SİHA'ların büyük katkısı var"

Geçen hafta Yüksekova ve Hakkari'ye gittiğini, oradan Van'a geçtiğini aktaran Destici, dağlarda ve ovalarda terörist kalmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İşte bunda da bu İHA'ların ve SİHA'ların büyük katkısı var. Babacan bundan rahatsız oluyor. Onlar istiyorlar ki eskisi gibi olsun. Teröristler oralarda cirit atsınlar ve bunlar da bundan memnun olsunlar. Buna karşı çıkmak ya da çamur atmak ya da iftira atmak ancak bundan dolayı olabilir. Bir Türk siyasetçi, bir Türk vatandaşı niye bundan rahatsız olsun ki? Eğer bundan rahatsız oluyorsa demek ki onunla ilgili bir problem vardır demektir. Bu arkadaş geçtiğimiz günlerde ne dedi? 'Anayasamızdan Türklük kavramı çıkarılsın' diyor. O da yetmiyor 'ana dilde eğitim de değişsin' diyor. Ey Babacan, sen Türkün ve Türklüğün nesinden rahatsızsın? Eğer bunu, sırf ağa babalarına yaranmak için yapıyorsan açıkça millete ifade etmelisin. Yok emperyalistlerin maşası olarak 40 yıldır Türkiye'nin enerjisini tüketmek için kullandıkları PKK ve onun uzantılarına şirin gözükmek istiyorsan onların akıbeti neyse senin akıbetin de o olur."

- "Cumhur İttifakı'yla yürümeye devam edeceğiz"

BBP Genel Başkanı Destici, Millet İttifakı ile ilgili, "Şimdi 6’lı masa var biliyorsunuz. Bu masada milliyetçi, muhafazakar olduklarını ifade eden siyasi partiler de var, İYİ Parti başta olmak üzere. Sayın Akşener, Ali Babacan'a dönüp, 'Sayın Babacan, biz bir masa etrafındayız. Bir ittifak kurduk. Sen nasıl olur da anayasadan Türklük kavramını çıkarmayı söyleyebilirsin' ya da 'ana dilde ikinci bir dili önerebilirsin. Kardeşim benim Anayasadan Türklüğü çıkaracaklarla işim olmaz' niye diyemiyor? Bunlar görev dağılımı yapmışlar. Biri ABD'ye mesaj veriyor. Öbürü Avrupa Birliği'ne, Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye mesaj veriyor. Birisi PKK'ya mesaj veriyor. Birisi de başka yerlere mesaj veriyor. Onun için bunlardan hayır çıkmaz. Bunlardan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti için hayır gelmez, hayır beklenmez. Onun için biz inandığımız yolda Cumhur İttifakı'yla birlikte yürümeye milletimizle beraber olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Terör örgütünün partisi olmaz"

HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, "Şu anda PKK'nın siyasi şubesiyle ilgili Anayasa Mahkemesinde bir kapatma davası var. Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya hem iç hukuka ve hem de uluslararası hukuka göre karar verirse HDP yüzde 100 kapatılır. Çünkü terör örgütünün partisi olmaz." ifadelerini kullandı.

"Sadece bizde değil dünyanın hiçbir yerinde olmaz" diyen Destici, şunları söyledi:

"Almanya'da da olmaz, Amerika'da da olmaz. Çin'de de olmaz, Rusya'da da olmaz. Finlandiya'da da olmaz, İsveç'te de olmaz ama İsveç'te ne olur? İsveç'te Türkiye düşmanı terör örgütü olursa olur. Kendilerine karşı mücadele eden olsa bir kişisini bile barındırmazlar ama Türkiye'nin aleyhindeyse onu barındırırlar, barındırmakla da kalmazlar güçlendirirler. Bakın İsveç bir taraftan Rusya korkusuyla NATO'ya girmek istiyor. Bunun da yolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vize vermesinden, onay vermesinden, TBMM'nin karar almasından geçiyor. Bununla ilgili kaç kere geldiler, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Dışişleri Bakanımızla, hem hükümet yetkililerimizle görüştüler ve 'biz bundan sonra PKK'ya müsaade etmeyeceğiz ve teröristleri size iade edeceğiz' dediler. Peki ettiler mi? Etmediler. Etmedikleri gibi birkaç gün önce İsveç sokaklarında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ettiler, saygısızlık yaptılar ve meydan okudular adeta. Bize vız gelir, tırıs gider. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanına yapılan hakaret ve saygısızlık büyük Türk devletine ve Türk milletinin tamamına yapılmıştır. Reddediyoruz, lanetliyoruz, kınıyoruz."

Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde Türkiye'nin kaosa sürükleneceğini öne süren Destici, "Şimdi birisi 'İstanbul Sözleşmesinden yanayız. Gelir gelmez onu getireceğiz' diyor. Öbürü diyor ki 'Hayır biz İstanbul Sözleşmesine karşıyız'. Birisi diyor ki 'Türklüğü Anayasadan çıkaracağız'. Öbürü daha bir şey diyemiyor. Daha hiç kimse bir şey diyemedi. Ondan öbürü geliyor diyor ki 'biz gelirsek Esed'le görüşeceğiz' öbürü diyor ki 'görüşmeyeceğiz' Yani bunlar maazallah böyle bir yetki ellerine geçirseler biri bir tarafından çekecek, öbürü öbür tarafından çekecek. Yönetilemeyecek ve Allah korusun Suriye gibi, Libya gibi, Irak gibi kaosa gidecek bir Türkiye göreceğiz." diye konuştu.

Kongrede mevcut il başkanı Haldun Filizli yeniden seçildi.

Kongreye, BBP genel başkan yardımcıları Ahmet Yelis ve Ekrem Alfatlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile partililer katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-100
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-100
Piknik yapmaya gittiği ormanda, odun toplarken kayalıktan düştü
YEREL HABERLER Piknik yapmaya gittiği ormanda, odun toplarken ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
(Görüntülü) BURSA&#039;DA KAVŞAKTA KAZA: 2?Sİ ÇOCUK 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA KAVŞAKTA KAZA: 2?Sİ ÇOCUK 3 ...
Bursa'da uçurumdan düşüp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da uçurumdan düşüp yaralanan kişi hastaneye ...
(Görüntülü) EVE ATEŞ AÇMIŞLAR; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) EVE ATEŞ AÇMIŞLAR; O ANLAR KAMERADA
Bursa'da kavşakta kaza: 2´si çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kavşakta kaza: 2´si çocuk 3 yaralı
Havaya rastgele açılan ateşte, mermiler eve isabet etti (2)
YEREL HABERLER Havaya rastgele açılan ateşte, mermiler eve isabet ...
Bursa'da "Bursa Kızılay ve Eşpedal Her Alanda Engellilerin Yanında" etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bursa'da "Bursa Kızılay ve Eşpedal Her Alanda ...
Çalıştırmak için yokuş aşağı saldığı otobüs tarlaya girdi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Çalıştırmak için yokuş aşağı saldığı otobüs tarlaya ...
Bursa’da ikamete silahlı saldırı düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa’da ikamete silahlı saldırı düzenlendi
(Görüntülü) HAVAYA RASTGELE AÇILAN ATEŞTE, MERMİLER EVE İSABET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAVAYA RASTGELE AÇILAN ATEŞTE, MERMİLER ...
Havaya rastgele açılan ateşte, mermiler eve isabet etti
YEREL HABERLER Havaya rastgele açılan ateşte, mermiler eve isabet ...
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022'de tükettiği enerjinin yarısını yenilenebilir kaynaklardan karşıladı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022'de tükettiği ...
"Rafadan Tayfa En Sevdiğim Rafadan Müzikali" Bursa'da sahne aldı
YEREL HABERLER "Rafadan Tayfa En Sevdiğim Rafadan Müzikali" Bursa'da ...
(Görüntülü) BU KONSERLER AYAKTA ALKIŞLANIR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BU KONSERLER AYAKTA ALKIŞLANIR
Bu konserler ayakta alkışlanır
YEREL HABERLER Bu konserler ayakta alkışlanır
Bursa'da frenleri tutmayan ve tarlaya giren halk otobüsünün şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da frenleri tutmayan ve tarlaya giren halk ...
Türkiye'nin 2022'deki binek otomobil ihracatı 9,2 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Türkiye'nin 2022'deki binek otomobil ihracatı 9,2 ...
(Görüntülü) OTOMOBİL, BARİYERLERİ AŞIP METRO HATTINA GİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL, BARİYERLERİ AŞIP METRO HATTINA ...
Bursa'da bariyerlere çarpan otomobil metro raylarına girdi
YEREL HABERLER Bursa'da bariyerlere çarpan otomobil metro raylarına ...
Otomobil, bariyerleri aşıp metro hattına girdi
YEREL HABERLER Otomobil, bariyerleri aşıp metro hattına girdi
"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki Bursa'da gerçekleşti
YEREL HABERLER "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki Bursa'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.