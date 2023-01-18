Bursa-İstanbul hattında kuvvetli lodos nedeniyle 6 deniz otobüsü seferi iptal edildi

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BURSA (AA) - Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 ve 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30 ve 18.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de kuvvetli lodos sebebiyle iptal edilmişti.

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