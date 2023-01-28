Bursa'da gübrenin içinde kadın cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesindeki hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yeniköy Mahallesi'nde 26 Ocak'ta zeytin bahçesine dökülmek için getirilen hayvan gübresinin içerisinden çıkan cesedin, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi sonucunda 24 yaşındaki yabancı uyruklu E.Y'ye ait olduğu belirlendi.



E.Y'nin boğazı kesilerek öldürüldüğü de tespit edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla zeytinlik sahibinin gübreyi aldığı çiftlik evinde suç aleti arandı. Arama sonrasında suç aleti olabilecek materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Jandarma ekipleri, gübrenin satın alındığı çiftlik evinde çalıştığı belirlenen yabancı uyruklu kadının aynı yerde görevli olan ve yaklaşık 2 ay önce işten ayrılan kocası K.Y'yi arıyor.

Öte yandan, gözaltına alınan 4 kişinin sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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