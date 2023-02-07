Basketbolcu Ahmet Düverioğlu'nun anneannesi depremde hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Frutti Extra Bursaspor, Lübnan asıllı oyuncusu Ahmet Düverioğlu'nun anneannesi için taziye mesajı yayınladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Düverioğlu'nun anneannesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hayatını kaybettiği duyuruldu.

Paylaşımda başsağlığı dileğinde bulunularak şu ifadeler kullanıldı:

"Basketbolcumuz Ahmet Düverioğlu’nun kıymetli anneannesinin Malatya'da yaşanan depremin ardından hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hala enkaz altında olan kuzeni Nilay Aydoğan'ın da en kısa sürede kurtarılmasını temenni ediyoruz."

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