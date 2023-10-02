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        Bursa'da bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ehliyetsiz sürücü ile ağabeyi tutuklandı

        Bursa'da bir kişinin ölümüne sebep olduğu öne sürülen 17 yaşındaki ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile ağabeyi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:50
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        Bursa'da bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ehliyetsiz sürücü ile ağabeyi tutuklandı
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        Bursa'da bir kişinin ölümüne sebep olduğu öne sürülen 17 yaşındaki ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile ağabeyi tutuklandı.

        Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy Kavşağı yakınlarında Ali İhsan İslamoğlu'na (54) çarparak ölümüne sebep olduğu iddia edilen ehliyetsiz sürücü Maaz E. (17) ile yanındaki ağabeyi Mustafa E. (21) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        - Olay

        Mustafa E. ve Maaz E'nin bulunduğu 34 GLK 879 plakalı otomobil dün, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy Kavşağı yakınlarında Ali İhsan İslamoğlu'na (54) çarpmıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrularak zeytinlik alana düşen İslamoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        İslamoğlu'na çarptıktan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, otomobili İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde terkedilmiş halde bulmuştu.

        Olay sonrasında taksiye binerek İnegöl istikametine gittiği belirlenen zanlılar Mustafa E. ve Maaz E. ekiplerce gözaltına alınmıştı.

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