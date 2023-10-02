Bursa'da bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ehliyetsiz sürücü ile ağabeyi tutuklandı Bursa'da bir kişinin ölümüne sebep olduğu öne sürülen 17 yaşındaki ehliyetsiz otomobil sürücüsü ile ağabeyi tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.10.2023 - 20:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:50 facebook

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