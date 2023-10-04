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        Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi yargılanıyor

        Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:21
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        Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi yargılanıyor
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        Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleşen davanın duruşmasına, hakkında "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Kamuran Pınar A, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

        Adliye önünde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) adına açıklama yapan avukat Mine Rana Kahramanoğlu, dernek olarak çöp evde bulunan ve ağır ihmale uğrayan çocuğun duruşması nedeniyle adliyede bulunduklarını ifade etti.

        Duruşmanın kasım ayına ertelendiğini belirten Kahramanoğlu, "Tanıklar dinlenmemiş, bu nedenle ertelendi. Sanık avukatı tahliye talep etti ancak talebi reddedildi. Dosyanın her zaman takipçisiyiz." diye konuştu.

        - Olay

        Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya (45) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

        Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, geçen yılın temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

        Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

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