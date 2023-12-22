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        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Bursa'da konuştu:

        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistemden yana olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 18:16 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:41
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        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Bursa'da konuştu:
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        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistemden yana olduklarını söyledi.

        Bursa Kent Meydanı'nda bir araya gelen DİSK üyeleriyle sağanak altında basın açıklaması yapan Çerkezoğlu, günlerdir "Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz" sloganıyla kentleri dolaştıklarını söyledi.

        Vergi sistemi konusundaki taleplerini 5 maddede topladıklarını belirten Çerkezoğlu, bunların Meclis'e sunulduğunu, süreci takip ettiklerini anlattı.

        Çerkezoğlu, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistemden yana olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bu yolda beraber yürüyoruz. Yağmurda ıslanmak da var, güneşte kavrulmak da var ama bu mücadeleden vazgeçmek yok. Yan yana omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini bizler üretiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz. Bizim alın terimizle büyüyor bu ülke ve ürettiğimiz değerden hakkımızı istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz ve hakkımız olanı alana kadar da mücadele edeceğiz. O nedenle 'gelirde adalet' diyoruz. İşte asgari ücretin belirlendiği bu süreçte o nedenle Edirne'den Artvin'e kadar her gün alanlardayız, her gün meydanlardayız. İşçi buluşmalarıyla, dostlarımızla bir araya geliyoruz."

        Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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