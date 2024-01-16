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        Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı 14 milyar dolarla rekor kırdı

        CEM ŞAN - Türkiye'nin lokomotif sektörü otomotiv endüstrisi, yan sanayi ihracatında geçen yıl yüzde 9 artışla 14 milyar 153 milyon 842 bin dolara ulaşarak yıllık bazda en iyi performansını sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:32 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:32
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        Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı 14 milyar dolarla rekor kırdı
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        CEM ŞAN - Türkiye'nin lokomotif sektörü otomotiv endüstrisi, yan sanayi ihracatında geçen yıl yüzde 9 artışla 14 milyar 153 milyon 842 bin dolara ulaşarak yıllık bazda en iyi performansını sergiledi.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2022'yi 30 milyar 995 milyon 808 bin dolarlık dış satımla kapatan otomotiv endüstrisi, geçen sene yüzde 13 artışla 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.

        Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan "yan sanayi"de geçen yıl 210 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yapıldı.

        2022'de 12 milyar 977 milyon 580 bin dolar olan otomotiv yan sanayi ihracatı, 2023'te yüzde 9 artışla 14 milyar 153 milyon 842 bin dolara yükseldi. Böylece, yan sanayide 2022'de kaydedilen yıllık bazda en iyi performans geride bırakılmış oldu.

        Otomotiv endüstrisinin 2023’teki toplam dış satımının yüzde 40,43'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

        - Rusya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 44 arttı

        Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

        Almanya'ya 2023'teki dış satım 2022'ye göre yüzde 8 artarak 2 milyar 962 milyon 513 bin dolardan 3 milyar 204 milyon 811 bin dolara çıktı.

        En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan Rusya'ya dış satımda yüzde 44'lük artış sağlandı. 2022'de 676 milyon 20 bin dolarlık yan sanayi ürünü satılan Rusya'ya geçen yıl 975 milyon 515 bin dolarlık ürün gönderildi.

        Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 3,4 azalışla 892 milyon 870 bin dolardan 862 milyon 56 bin dolara geriledi.

        Bu dönemde dördüncü sırada yer alan Fransa'ya yan sanayi ihracatı yüzde 15,34 artışla 851 milyon 278 bin dolara, beşinci sıradaki İtalya'ya ihracat da yüzde 7,2'lik artışla 848 milyon 232 bin dolara yükseldi.

        Yan sanayi ihracatında Birleşik Krallık 746 milyon 99 bin dolarla altıncı, İspanya 674 milyon 945 bin dolarla yedinci, Polonya 577 milyon 957 bin dolarla sekizinci, Romanya 491 milyon 765 bin dolarla dokuzuncu ve Belçika da 350 milyon 189 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

        Otomotiv yan sanayi sektörünün son 10 yıldaki ihracat verileri şöyle:

        Yıl İhracat rakamı (Dolar)
        2023 14.153.842.000
        2022 12.977.580.000
        2021 11.802.646.000
        2020 9.373.951.000
        2019 10.593.450.000
        2018 10.846.592.000
        2017 9.710.358.000
        2016 8.984.906.000
        2015 8.641.977.000
        2014 9.412.174.000

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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