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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!

        Son dakika haberi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri imha edildi" denildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:37
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        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi." ifadelerine yer verildi.

        MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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