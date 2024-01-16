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        Haberler Dünya 2024 İÇİN ALARM! Avrupa'ya Rus saldırısı senaryosu: Alman belgelerinde dikkat çeken tarih

        Almanya'nın belgeleri ortaya çıktı: Avrupa'ya Rus saldırısı senaryosu!

        Alman medyasında yayınlanan belgelere göre Avrupa, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki savaşını geniş alanlara yayacağını tahmin ediyor ve gelecek yıl NATO müttefiki ülkelere de saldırmasını bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:35
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        Avrupa'ya Rus saldırısı senaryosu!
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        Alman BILD'in ele geçirdiği Savunma Bakanlığı belgelerine göre ülkenin silahlı kuvvetleri Doğu Avrupa'da 'hibrit' bir Rus saldırısına hazırlanıyor.

        Gazeteye göre 'İttifak Savunması 2025' olarak adlandırılan bir senaryo, Rusya'nın ilave 200 bin askerini harekete geçirmesiyle Şubat ayında başlayacak.

        "SİBER SALDIRILAR ARACILIĞIYLA SAVAŞ BAŞLATILABİLİR"

        Potansiyel senaryo, Rusya'nın Temmuz ayına kadar 'ciddi siber saldırılar' aracılığıyla Baltık ülkelerinde savaş başlatabileceğini ve Estonya, Letonya ve Litvanya'da gerilimi artırabileceğini öne sürüyor.

        Gizli belgelere göre Eylül ayı itibarıyla bu çatışmalar, Rusya tarafından Beyaz Rusya'da yaklaşık 50 bin Rus askerinin toplanacağı büyük ölçekli bir askeri 'tatbikat' olan "Zapad 2024"ün başlatılması için bahane kullanılabilir.

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        KALİNİNGRAD DETAYI

        Senaryoda, Rusya'nın her ikisi de NATO üyesi olan Litvanya ve Polonya arasında kalan toprağı Kaliningrad'a birliklerini ve orta menzilli füzelerini taşıyabileceği de öne sürülüyor. Buna göre Rusya, Belarus ve Kaliningrad arasındaki Suwalki Geçidi olarak bilinen bölgeyi de ele geçirmek amacıyla, belirli bölgeleri bombalayabilir.

        En kötü senaryoda ise Aralık ayına gelindiğinde Rusya, ABD başkanlık seçimlerini takip eden geçiş döneminden faydalanabilir ve şiddeti kışkırtmak için kurgusal 'sınır çatışmaları' veya 'çok sayıda ölümle sonuçlanan isyanlar' ile propaganda yapabilir.

        MART 2025'TE ÇATIŞMA BAŞLAYABİLİR

        Sızan belgede, bu senaryoda 30 bin Alman askerinin savunma için konuşlandırılacağı, tahminen 70 bin Rus kuvvetinin ise Belarus'ta toplanacağı belirtiliyor. Buna göre Mayıs 2025'e gelindiğinde, bu artış NATO'yu daha fazla Rus saldırısını önlemek için 'inandırıcı caydırıcılık tedbirlerini' yürürlüğe koymaya sevk edebilir, bu da Batılı birlikler ile Rus kuvvetleri arasındaki çatışma anlamına gelabilir.

        Putin ve Rus yetkililer ise Ukrayna'daki çatışmayı ülke sınırlarının ötesine tırmandıracakları iddialarını sık sık yalanlıyor.

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        #almanya
        #rusya
        #dünya
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