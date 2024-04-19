Bursa'da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı

Leylek, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerine teslim edilen leyleğin sol ayağının kırık olduğu tespit edildi.

Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesi'nde gölet yakınlarında devriye görevi yürüten Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir leyleğin yaralı olduğunu tespit etti.

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