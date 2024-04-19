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        Bursa'da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı

        Bursa'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 20:15 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:15
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        Bursa'da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı
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        Bursa'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesi'nde gölet yakınlarında devriye görevi yürüten Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir leyleğin yaralı olduğunu tespit etti.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerine teslim edilen leyleğin sol ayağının kırık olduğu tespit edildi.

        Leylek, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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