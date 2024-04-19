İnegöl'de fabrikada çalışırken yaralanan işçi tedaviye alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada ahşap malzeme kesimi sırasında yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada ahşap malzeme kesimi sırasında yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki mobilya fabrikasında ahşap malzeme kesimi yapan Özgür A. (37), bacağından yaralandı.
Yaralı işçi, özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavisine başlandı.
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