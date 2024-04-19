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        15,5 yıl hapisle aranan hükümlü, duvarın arkasındaki gizli bölmede yakalandı

        BURSA'da, 130 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:15
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        15,5 yıl hapisle aranan hükümlü, duvarın arkasındaki gizli bölmede yakalandı
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        BURSA'da, 130 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ‘Kasten öldürme’ suçundan aranan ve hakkında 15,5 yıl hapis cezası olan İlhan Kuru (44) evinde duvarı kırarak oluşturduğu gizli bölmede yakalandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Savcılıktan alınan iznin ardından ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası, 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği 540 personel ve 220 ekibin katıldığı operasyonda 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', Cinsel saldırı', 'Yağma', 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık' ve 'Uyuşturucu Ticareti' gibi çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli, gözaltına alındı.

        Polis, 'Kasten öldürme' suçundan 15,5 yıl hapis cezası alan İlhan Kuru'yu evinde, kırdığı duvarın arkasındaki bölmede saklanırken yakaladı. Kuru, duvarın arkasından çıkarılarak, ters kelepçe ile gözaltına alındı.

        113 şüphelinin emniyetteki sorgulaması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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