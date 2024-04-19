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        Bursa'da sandalye fabrikasında yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, organize sanayi bölgesinde sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:57
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        Bursa'da sandalye fabrikasında yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, organize sanayi bölgesinde sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevlere müdahale eden İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye araçları, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucu yangının büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmadı. Söndürme çalışmaları tamamlanınca, yangının çıkış nedeni araştırılıp zarar tespiti yapılacak" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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