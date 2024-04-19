Bursa'da sandalye fabrikasında yangın (2)

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucu yangının büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmadı. Söndürme çalışmaları tamamlanınca, yangının çıkış nedeni araştırılıp zarar tespiti yapılacak" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, organize sanayi bölgesinde sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevlere müdahale eden İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye araçları, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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