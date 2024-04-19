'Onu öldürmek kaderimdi' dedi, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
BURSA'da, ev sahibi Ümit Er'i (57) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, daha önce verdiği ifadesinde, maktulün 1400 lira olan kirasını 6 bin liraya çıkarttığını söyleyerek, "Kendilerinden yüzde 25 zam yapmasını istedim.
BURSA'da, ev sahibi Ümit Er'i (57) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, daha önce verdiği ifadesinde, maktulün 1400 lira olan kirasını 6 bin liraya çıkarttığını söyleyerek, "Kendilerinden yüzde 25 zam yapmasını istedim. Kabul etmeyip, kardeşi ile tehditler yağdırarak, evden çıkmamı istedi. Onu öldürmek benim kaderimdi” diyen Metin Aydın (31), 'Tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Olay, 3 Ekim 2023'te Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile kahvehanede oturan Ümit Er'e, kimliği belirsiz kişi tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan Er, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının ifadesi ve kamera görüntülerini inceleyen polis, Er'in kiracısı Metin Aydın'ı şüpheli olarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Aydın tutuklandı.
'BEN DE SİNİRLENİP, ONU ÖLDÜRDÜM'
Savcılık soruşturması sonrası hakkında, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Metin Aydın suçunu itiraf etti. İfadesinde, ev sahibi olan Ümit Er'in 1400 lira olan kirasını 6 bin liraya çıkarttığını söyleyen tutuklu sanık Aydın, "Maddi durumum iyi değildi. Kızım okuyordu, geçim sıkıntısı çekiyordum. Kendilerinden yüzde 25 zam yapmasını istedim. Kabul etmeyip, kardeşi ile bana tehditler yağdırarak, evden çıkmamı istedi. Bana sürekli psikolojik baskı uyguluyorlardı. Olay günü kahvaltı yapmak için kahveye gittim. Ümit Er ile karşılaşınca tartıştık. Ben de elimi kana buladım. Onu öldürmek benim kaderimdi. Allah'tan af, sizden merhamet istiyorum" dedi.
Duruşmada ifade veren Ümit Er'in avukatı ve yakınları, sanığın yalan söylediğini belirterek, "Sorun kira meselesi değildi. Kendisi, eşini ve çocuklarını sürekli dövüyor, gürültü yapıyordu. Çıkmasını istedik. Buna sinirlenip, eşimi öldürdü" diye konuştu.
Davanın karar duruşması görüldü. Son sözü sorulan Aydın, "Bazen olaylar irademiz dışında gerçekleşiyor. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Metin Aydın'a oy birliğiyle, 'Tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca tutuklu sanığı 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıl hapis ve 4 bin lira para cezasına çarptırdı.
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