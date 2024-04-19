Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu

Kıvrımlı yolların kış ve bahar görsellerini aynı karede buluşturan fotoğraflar, Bursa'nın yeşil beyaz simge renklerini en doğal haliyle sergiledi.

Ormanlık alanların içinden geçerek Oylat Mağarası ve Oylat Kaplıcası'na giden, hem kış aylarında karla hem de baharda yeşille bütünleşen kıvrımlı yolları, AA ekibince dronla görüntülendi.

İnegöl ilçesinin bazı kırsal mahallelerinin yakınındaki dağın yamaçlarında yer alan ormanlar da bugünlerde yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Kış aylarında kar yağınca beyaz örtüyle kaplanan Uludağ, ilkbaharda yeşil, yazın sonlarına doğru sarı ve yeşil, sonbaharda ise sarı, kahverengi, yeşilin tonlarıyla renk cümbüşü yaşatıyor.

Bursa'nın yüksek kesimlerinde, Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar ve karla örtülü ormanlar, baharda yemyeşil oldu.

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