İznik'te define kazısında jeneratör gazından zehirlenen 3 kişi öldü (2)

ENSON MAHALLE KAHVESİNDE GÖRÜLMÜŞLER

Bursa’nın İznik ilçesinde mağarada define kazısı sırasında jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden, Tevfik Özdemir (68), oğlu Okan Özdemir (42) ve İbrahim Ergün’ün (38), en son dün akşam saat 20.00 sıralarında Gürmüzlü Mahallesi’ndeki kahvede çay içip, sohbet ederken görüldükleri ortaya çıktı. Hava karardıktan sonra, gecenin ilerleyen saatlerinde mağaraya giderek kaçak kazı yaptıkları değerlendirilen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.