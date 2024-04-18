TIR'ın çarptığı otomobilin refüje çıktığı kaza kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobil savrulup refüje çıktı.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde TIR’ın çarptığı otomobil savrulup refüje çıktı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Alanyurt Mahallesi’nden ilçe merkezine giden İlhan Ç. (50) yönetimindeki 26 AAE 416 plakalı TIR, sağ şeritte aynı yöne giden Selçuk Ç.’nin (35) kullandığı 16 ABM 558 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, TIR’ın önünden sol şeride geçerek, refüje çıktı. Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR’ın çarpmasıyla savrularak şerit değiştiren otomobilin, TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
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