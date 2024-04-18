TIR'ın çarptığı otomobilin refüje çıktığı kaza kamerada

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR’ın çarpmasıyla savrularak şerit değiştiren otomobilin, TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

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