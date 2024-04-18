Bursa'da Kadim Mekanlar Akademisi'nin ikinci durağı Yeşil Külliyesi oldu

Milli Eğitim Bakanlığının 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlattığı vizyon projelerden Öğretmen Akademileri çatısı altında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan 11 akademiden biri olan Kadim Mekanlar Akademisi kapsamında Yeşil Külliyesi ve Yeşil Medresesi gezildi.

Akademi Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Bursa'da görev yapan öğretmenler gönüllülük esasına göre başvuru yapıp Bursa'nın kadim mekanlarını profesyonel rehber eşliğinde geziyor.

İlki Ulu Cami'de gerçekleştirilen etkinliğin ikinci adresi, yaklaşık 50 öğretmenin katılımıyla Yıldırım Külliyesi ve Yeşil Medresesi oldu.