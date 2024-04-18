Mudanya'da ortak trafik denetimi yapıldı

Yetkililer, halkın güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması bakımından büyük öneme sahip bu tür denetimlerin süreceğini bildirdi.

İzinsiz yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen araç sürücüsüne 25 bin lira idari para cezası kesildi.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelelerinin çıkışlarında ortak denetimler yaptı.

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