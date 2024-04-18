İznik'te define kazısında jeneratör gazından zehirlenen 3 kişi öldü (3)

Bursa’nın İznik ilçesinde mağarada define kazısı sırasında jeneratörden çıkan gazdan zehirlenen 3 kişinin hayatını kaybettiği Gürmüzlü Mahallesi’ne 6 kilometre uzaklıktaki Elbeyli Mahallesi’nde, 5 yıl önce aynı tarihte de kaçak kazı sırasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de kurtarılmıştı. 30 metre derinliğindeki kuyuda jeneratörün egzoz gazından fenalaşan Mümin Sarıdoğan (60) yaşamını yitirirken, oğlu Halil Sarıdoğan (44) ile Ömer Kocaekşi (40), Recep Er (63), Güney Kırbaş (51), Nihat Erden (52) ve Adem Makara (50) ise hastanede tedaviye alınmıştı.

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