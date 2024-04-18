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        İznik'te define kazısında jeneratör gazından zehirlenen 3 kişi öldü (3)

        5YIL ÖNCE AYNI GÜN 1 DEFİNECİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ KURTARILDIBursa'nın İznik ilçesinde mağarada define kazısı sırasında jeneratörden çıkan gazdan zehirlenen 3 kişinin hayatını kaybettiği Gürmüzlü Mahallesi'ne 6 kilometre uzaklıktaki Elbeyli Mahallesi'nde, 5 yıl önce aynı tarihte de kaçak kazı sırasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de kurtarılmıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:19 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:20
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        İznik'te define kazısında jeneratör gazından zehirlenen 3 kişi öldü (3)
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        5YIL ÖNCE AYNI GÜN 1 DEFİNECİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ KURTARILDI

        Bursa’nın İznik ilçesinde mağarada define kazısı sırasında jeneratörden çıkan gazdan zehirlenen 3 kişinin hayatını kaybettiği Gürmüzlü Mahallesi’ne 6 kilometre uzaklıktaki Elbeyli Mahallesi’nde, 5 yıl önce aynı tarihte de kaçak kazı sırasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de kurtarılmıştı. 30 metre derinliğindeki kuyuda jeneratörün egzoz gazından fenalaşan Mümin Sarıdoğan (60) yaşamını yitirirken, oğlu Halil Sarıdoğan (44) ile Ömer Kocaekşi (40), Recep Er (63), Güney Kırbaş (51), Nihat Erden (52) ve Adem Makara (50) ise hastanede tedaviye alınmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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