Karacabey'de çim kalıp kesme makinesi hırsızlığının şüphelisini JASAT yakaladı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çim kalıp kesme makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çim kalıp kesme makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı kırsal Hotanlı Mahallesi'nde 17 Mart'ta, çim kalıp üretim tesisinin bulunduğu tarladan Barış Erdinç'e ait çim kalıp kesme makinesi çalındı.
Faili meçhul olayın aydınlatılması amacıyla harekete geçen 6. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Karacabey Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracı tespit etti.
JASAT tarafından Bursa'daki işletmesinde yakalanan araç sahibi Sinan F'nin (47), hırsızlıktan 15 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Sinan F'nin işletmesinde yapılan aramada söz konusu çim kalıp kesme makinesi çalışır vaziyette bulunarak sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan Sinan F, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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