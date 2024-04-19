İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, mobilya ürünlerinin imal edildiği fabrikada etkili olan ve dumanı ilçenin birçok noktasından görülen yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.
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