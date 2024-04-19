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        İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:20
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        İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, mobilya ürünlerinin imal edildiği fabrikada etkili olan ve dumanı ilçenin birçok noktasından görülen yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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