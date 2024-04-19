İnegöl'de firari hükümlü ile yağma şüphelisi yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yağma şüphelisi yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yağma şüphelisi yakalandı.
Aranan kişilere yönelik çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin Süleymaniye Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.
Ekipler, çok sayıda motosiklet hırsızlığı olayına karışan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.K. ile yağma suçundan aranan şüpheli R.K'yi yakaladı.
Bu kişiler, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki sağlık işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
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