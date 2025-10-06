Bursa'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine İnegöl Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü, olaydan etkilenen kimsenin olmadığı, binada hasar oluştuğu öğrenildi.