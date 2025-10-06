Bursa'da sahipsiz hayvanlar için merkez açıldı.

Yıldırım Belediyesince Vakıf Mahallesi'nde inşa edilen merkezde, belediye ekiplerince toplanan sahipsiz hayvanlar, bakımları ve tedavileri yapıldıktan sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşacak.

Merkezin açılışında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, doğanın her bir parçasının yaşamına önem ve değer verdiklerini söyledi.

Yılmaz, kentte yaşayan canlıların da korunması gerektiğini vurgulayarak, "Camilerimizde kuş sarayları vardır. Ecdat öyle yapmıştır ki bu sarayları, hem güneşi hem de rüzgarı dikkate almıştır. Bir yanda insanlar ibadet ederken, merhametini kuşlara da şehri paylaştıkları canlılara da göstermiştir." dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanların her türlü bakımlarının yapıldığını belirten Yılmaz, "Büyük yemekhanelerden, üniversitelerden, kamu kurumlarından arta kalan yemekleri toplayarak aylık 4 tona yakın mama üretip sahipsiz hayvanların bakımında önemli bir fonksiyon icra ediyoruz." diye konuştu.