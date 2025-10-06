Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da sahipsiz hayvanlar için merkez açıldı

        Bursa'da sahipsiz hayvanlar için merkez açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 17:11 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:17
        Bursa'da sahipsiz hayvanlar için merkez açıldı
        Bursa'da sahipsiz hayvanlar için merkez açıldı.

        Yıldırım Belediyesince Vakıf Mahallesi'nde inşa edilen merkezde, belediye ekiplerince toplanan sahipsiz hayvanlar, bakımları ve tedavileri yapıldıktan sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşacak.

        Merkezin açılışında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, doğanın her bir parçasının yaşamına önem ve değer verdiklerini söyledi.

        Yılmaz, kentte yaşayan canlıların da korunması gerektiğini vurgulayarak, "Camilerimizde kuş sarayları vardır. Ecdat öyle yapmıştır ki bu sarayları, hem güneşi hem de rüzgarı dikkate almıştır. Bir yanda insanlar ibadet ederken, merhametini kuşlara da şehri paylaştıkları canlılara da göstermiştir." dedi.

        Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanların her türlü bakımlarının yapıldığını belirten Yılmaz, "Büyük yemekhanelerden, üniversitelerden, kamu kurumlarından arta kalan yemekleri toplayarak aylık 4 tona yakın mama üretip sahipsiz hayvanların bakımında önemli bir fonksiyon icra ediyoruz." diye konuştu.

        Yılmaz, Veteriner İşleri Müdürlüğünün 40 personel ve 8 araçla hizmet verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Burada tedavisini tamamladığımız patili canları vatandaşlarımızla buluşturup sahiplendirme gerçekleştireceğiz. Bu zamana kadar yüzlerce patili canı sahiplendirmeye vesile olduk, bundan sonraki süreçte çok daha fazla sahiplendirme fırsatı bulacağız. Burada her sahiplenilen patili canın 1 yıllık masraflarını belediye olarak biz üstleneceğiz. Bu vesileyle yüzlerce patili can, yeni dostlarıyla, sahipleriyle buluşacak."

        Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de Yıldırım Belediyesi Sahiplendirme Merkezi'nin çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Yılmaz ve beraberindeki heyet açılışı gerçekleştirerek tesisi gezdi.

        Açılışa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gülsüm Korkmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, Yıldırım İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Feyzi Özdemir, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

