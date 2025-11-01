Habertürk
        Bursa'da 3 motosikletin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

        Giriş: 01.11.2025 - 00:48 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:48
        Bursa'da 3 motosikletin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Muhammed Habip T. (19) yönetimindeki 16 BRR 463 plakalı motosiklet, iddiaya göre kendi aralarında yarış yaptıkları sırada, Berat G. (17) idaresindeki 16 BSS 476 plakalı motosiklet ve Emirhan E. (19) yönetimindeki 16 BNR 293 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Refik Fırat B. (19), Fatih K. (15) ve Yusuf K. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Refik Fırat B. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

