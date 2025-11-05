Uludağ İhracatçı Birliklerinin ekim ihracatı 4 milyar doları aştı

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ekim ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 4 milyar 5 milyon 100 bin dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin ocak-ekim dönemi ihracat tutarı ise yüzde 12,2'lik artışla 35 milyar 516 milyon 514 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ekim ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 3 milyar 398 milyon 347 bin dolara ulaştı. OİB'nin 10 aylık dönemdeki ihracat toplamı yüzde 14'lük artışla 30 milyar 93 milyon 54 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) geçen ay 109 milyon 874 bin dolar, ocak-ekim döneminde ise 1 milyar 18 milyon 297 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ekim ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10'luk artışla 70 milyon 101 bin dolar olan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) 10 aylık dış satımı, 735 milyon 492 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.