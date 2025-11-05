Bursa'da eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından kaçan ve Osmangazi ilçesindeki Emek Metro İstasyonu’na gelen şüpheli, burada polisi arayarak eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güzelyalı Siteler Mahallesi Kanarya Caddesi'ndeki bir zincir markette kasiyer olarak çalışan M.E. (30), iş yerinde bulunduğu sırada boşandığı eşiyle karşılaştı.

