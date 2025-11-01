Habertürk
Habertürk
        Mudanya Zeytin Kooperatifi satış mağazası açtı

        Mudanya Zeytin Kooperatifi satış mağazası açtı

        Bursa'da Mudanya Zeytin Kooperatifi, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) çatısı altında hizmet verecek satış mağazasını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 09:37 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:37
        Mudanya Zeytin Kooperatifi satış mağazası açtı
        Bursa'da Mudanya Zeytin Kooperatifi, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) çatısı altında hizmet verecek satış mağazasını açtı.

        Açılışa katılan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, yaptığı konuşmada, ilçede yöresel ve güvenilir gıda ürünlerinin satışa sunulacağı mağazanın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ve Mudanya Zeytin Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu'nun da birer konuşma yaptığı açılış kurdele kesiminin ardından katılımcıların mağazayı gezmesiyle tamamlandı.

