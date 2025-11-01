Mudanya Zeytin Kooperatifi satış mağazası açtı
Bursa'da Mudanya Zeytin Kooperatifi, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) çatısı altında hizmet verecek satış mağazasını açtı.
Bursa'da Mudanya Zeytin Kooperatifi, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) çatısı altında hizmet verecek satış mağazasını açtı.
Açılışa katılan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, yaptığı konuşmada, ilçede yöresel ve güvenilir gıda ürünlerinin satışa sunulacağı mağazanın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ve Mudanya Zeytin Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu'nun da birer konuşma yaptığı açılış kurdele kesiminin ardından katılımcıların mağazayı gezmesiyle tamamlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.