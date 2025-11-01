Mudanya Zeytin Kooperatifi satış mağazası açtı

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ve Mudanya Zeytin Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu'nun da birer konuşma yaptığı açılış kurdele kesiminin ardından katılımcıların mağazayı gezmesiyle tamamlandı.

Açılışa katılan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, yaptığı konuşmada, ilçede yöresel ve güvenilir gıda ürünlerinin satışa sunulacağı mağazanın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

