Bursa'daki kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tütün dükkanının yasa dışı faaliyet yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramalarda 23 bin 600 dolu makaron, 4 bin 800 boş makaron, 100'er gram halinde paketlenmiş 45 kilogram bandrolsüz tütün ve 433 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.