Bursa İTÜ Mezunları Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı konseri

Gecenin sonunda solistler ve şef, sanatseverler tarafından alkışlandı.

Konserde Cumhuriyet dönemi ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserler solistler tarafından seslendirildi.

Gecede solist olarak Elif Güreşçi ve Nusret Yılmaz aynı sahneyi paylaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.