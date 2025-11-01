Bursa İTÜ Mezunları Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı konseri
Bursa İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Derneği Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Bayramı konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Tuğberk Çelikkol yönetti.
Gecede solist olarak Elif Güreşçi ve Nusret Yılmaz aynı sahneyi paylaştı.
Konserde Cumhuriyet dönemi ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserler solistler tarafından seslendirildi.
Gecenin sonunda solistler ve şef, sanatseverler tarafından alkışlandı.
