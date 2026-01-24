Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Shemanova, Yasemin Şahin, Ndiaya (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Edwards, Öykü Saruhan)
Beşiktaş: Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Bascan, Zeynep Sude Demirel, Kurilo (Buse Sonsırma, Ceren Nur Domaç, Levya, Adelusi, Merve Tanıl)
Setler: 28-26, 18-25, 25-19, 25-22
Süre: 117 dakika (33, 23, 30, 31)
BURSA
