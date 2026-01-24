Habertürk
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 20:44 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:44
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

        Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Shemanova, Yasemin Şahin, Ndiaya (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Edwards, Öykü Saruhan)

        Beşiktaş: Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Bascan, Zeynep Sude Demirel, Kurilo (Buse Sonsırma, Ceren Nur Domaç, Levya, Adelusi, Merve Tanıl)

        Setler: 28-26, 18-25, 25-19, 25-22

        Süre: 117 dakika (33, 23, 30, 31)




        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

