Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa iş dünyası iftar programında buluştu

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TEKNOSAB Lojistik Teknopark projesi kapsamında yatırımcı buluşması ve iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 22:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen toplantıya çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

        BTSO Başkanı İbrahim Burkay, iftar programının ardından yaptığı sunumda TEKNOSAB Lojistik Teknopark projesi hakkında bilgiler verdi.

        Güney Marmara'nın en büyük lojistik merkezi projesi olarak hayata geçirileceğini aktaran Burkay, Bursa'yı küresel tedarik zincirinin stratejik noktası haline getireceklerine dikkati çekti.

        Yürütülen 60'dan fazla makro projenin her birinin Bursa'nın ekonomi tarihine altın harflerle yazılan büyük projeler olduğunu belirten Burkay, "Bugün atmış olduğumuz adımlar ve hayata geçirdiğimiz projeler, yarın şehrimizin ekonomi haritası çizilirken, gelecekte 'İyi ki yapılmış' dedirten önemli projelerdir. Dünya çok hızlı değişiyor. Bu değişim karşısında iki seçenek var. Ya kenarda bekleyip sonuçlara katlanacağız ya da kollarımızı sıvayıp aksiyon alacağız. Biz hiçbir zaman kenarda beklemeyi seçmedik. Her zaman risk alıp aksiyon alan tarafta olduk. Biz her zaman zora talip olduk. Çünkü biliyoruz ki zahmetsiz rahmet olmaz. Risk almadan büyük işleri başarmanız mümkün değil. Bu başarı tek başına ortaya konan bir hedef değil. Bu tamamen inanmış ekibin işidir." ifadelerini kullandı.

        TEKNOSAB'ın, Türkiye'deki en büyük teknoloji endüstri bölgesi olduğunu belirten Burkay, "Baktığınız zaman Bursa 20 milyar dolar ihracatı, 16 milyar dolar ithalatıyla toplam 36 milyar dolarlık dış ticaret rakamıyla Birleşmiş Milletler'e bağlı 124 ülkenin üzerinde dış ticaret hacmine sahip bir şehir. Bursa böylesine büyük bir ölçeğe sahip bir şehir. Sanayide ülkemizin başkenti. İhracatta her zaman ilk 3'te olan bir şehir. Bu şehrin sanayideki yüksek teknolojili dönüşümün merkezi olan TEKNOSAB'da yine Türkiye'nin en büyük projesini hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

        - "Türkiye'deki en büyük 10 fon içerisindeki 1'inci fon"

        Burkay, sunumunda, otoyol ve demir yolu bağlantılarının yanı sıra liman ve havalimanına yakınlığıyla TEKNOSAB’ın önemli bir lokasyonda bulunduğunu kaydetti.

        1500'ün üzerinde çalışan kapasitesi olduğunu belirten Burkay, şöyle devam etti:

        "300'ün üzerinde yükleme rampasının olduğu, 2 bin tır park kapasitesi olan ve kara yolu ile otobana direkt bağlanan önemli lokasyonda. Otoban bağlantı kavşağı bitti ve hizmete açıldı. Bununla birlikte tesisin hemen yanında TEKNOSAB tır park alanı, nakliye firmalarının ve sosyal donatı alanlarının olduğu önemli bir merkezi de hayata geçiriyoruz. Yüksek teknoloji ve yapay zeka yönetiminin merkezi olduğu önemli dijital alt yapı gücüyle bu merkezin işletimi olacak."

        Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çevre dostu lojistik merkezi olduğunu vurgulayan Burkay, sözlerini şöyle tamamladı:

        "2 milyar 740 milyon lira seviyesinden girişim sermaye yatırım fonumuz 6 milyar 84 milyon lira değerine ulaştı. Türk lirası bazında baktığımızda yüzde 125,91'lik değer kazancıyla Türkiye'deki en büyük 10 fon içerisindeki 1'inci fon. Dolar bazında da yüzde 86,63'lük getirimiz oldu. Yatırımcı sayısı açısından da 650 yatırımcımızla şu anda 537 girişim sermayesi yatırım fonu içinde ilk 3'te yer alıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

