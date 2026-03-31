Mudanya'da yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yağışın ardından toprak kayması yaşandı. Kaymakoba-Tirilye yolu üzerinde yağışların ardından kaymalar oluştu. Yaşanan kayma sonucunda kaya parçaları ve devrilen ağaçlar ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

