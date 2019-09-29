Oyun oynayan çocukların arasına daldı: 1 çocuk öldü, 1’i yaralandı Oyun oynayan çocukları ezip kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir sürücü kamyonetiyle oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken 1 çocuk da yaralandı. Kazayı yapan sürücü ise kayıplara karıştı.

Kaza, Akhisar Mahallesi 153. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz sürücüsü öğrenilmeyen 26 UZ 088 plakalı kamyonet, sokak üzerinde oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 11 yaşındaki Muhammed Talha İnan ve 3 yaşındaki Fikriye M. yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Muhammed Talha İnan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi ise sürüyor.

Olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BURSA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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