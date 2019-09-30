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Bursa Emniyet Müdürü göreve başladı

İHA

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürü iken Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Tacettin Aslan göreve başladı. Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret eden Aslan yeni görev yeriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bursa Emniyet Müdürü göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürü iken Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Tacettin Aslan göreve başladı. Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret eden Aslan yeni görev yeriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Aslan, yeni görevinin Bursa'ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanmış olduğum Bursa İl Emniyet Müdürü görevine 28 Eylül tarihi itibariyle başlamış bulunmaktayım. Bana bu görevi tevdi eden başta, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ ya, Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş’ a şükranlarımı sunuyorum.
Görevimiz süresince bütün birimlerimizle birlikte tek yumruk halinde şeffaf yönetim ve takım çalışmasını ön planda tutarak var olan potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. İlimizde bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte uyum ve ahenk içerisinde hizmetlerimizi yapmaya dikkat ve özen göstereceğiz. Bu görevin başta şahsıma, Emniyet Teşkilatımıza ve Bursa halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emeklilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

BURSA

01 Ekim 2019 Salı

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